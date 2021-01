Gamestop-Aktie: Der Wahnsinn nimmt seinen Lauf!

Kaum eine Aktie dürfte am Montag für so viel Aufsehen gesorgt haben wie jene des Spielehändlers Gamestop. Der Titel konnte sich ausgehend von etwa 65 US-Dollar bis auf wahnwitzige 159,18 Dollar im Hoch steigern, den Kurs also annähernd verdreifachen und gleichzeitig ein neues Allzeit-Hoch erreichen. Noch vor wenigen Wochen hatten viele die Gamestop-Aktie bereits abgeschrieben, darunter auch zahlreiche Shortseller, denen die aktuelle ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!