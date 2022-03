Gamestop-Aktie: Manchmal kommen sie wieder!

Ohne große Vorwarnung und trotz eher enttäuschender Quartalszahlen ist die Gamestop-Aktie kürzlich in eine spontane Rallye übergegangen, welche dem Titel in den letzten fünf Tagen Kursgewinne von mehr als 60 Prozent bescherte. Die gute Stimmung hält auch heute weiter an, bis zum frühen Nachmittag ging es um 26 Prozent in die Höhe.

Es gibt keinen rationalen Grund für diese massive Aufwertung. Stattdessen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung