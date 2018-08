Gamescom verteilt die ersten Preise für die besten Spiele

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

KÖLN (dpa-AFX) - Zum Start der Gamescom in Köln sind die ersten Video- und Computerspiele mit dem diesjährigen "Gamescom Award" ausgezeichnet worden.



Den Titel als bestes Action-Spiel sicherte sich "Sekiro: Shadows Die Twice" von Activision Blizzard, bestes Familien-Spiel wurde "Super Mario Party" von Nintendo, wie die Messe am Dienstag mitteilte. Als bestes Rollenspiel gewann "Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition" von Bandai Namco Entertainment die Trophäe. Bestes Sportspiel wurde "FIFA 19" von Electronic Arts , bestes Rennspiel "Forza Horizon 4" von Microsoft .

Insgesamt wurden Gewinner in 16 Spezial-Kategorien des Awards gewürdigt. Der Hauptpreis "Best of Gamescom" wird wie einige andere Auszeichnungen allerdings erst am Samstag zum Abschluss der Gamescom verliehen. Sie ist eine der wichtigsten Gaming-Messen weltweit./idt/DP/jha