Gamescom: Videospielemesse lässt Hotelpreise in Köln deutlich steigen (FOTO)

München (ots) -Übernachtung während der Messe bis zu 127 Prozent teurer als imMonatsmittel August / Zimmer in Messenähe kostet mindestens 162 Europro Nacht / Anbietervergleich spart bis zu 28 Prozent derÜbernachtungskostenDer Besucheransturm auf die gamescom (20.-24.8.19), das weltgrößteEvent für Computer- und Videospiele, lässt die Übernachtungspreise inKöln kräftig steigen. Vor allem an den beiden Eröffnungstagen fürFach- und Privatbesucher wird es teuer. Im Schnitt zahlenMessebesucher dann bis zu 270 Euro pro Nacht. Zum Vergleich: ImMonatsmittel August kostet eine Hotelübernachtung in Köln 119 Euro."Die Übernachtungsmöglichkeiten werden zur gamescom in Köln zwarnicht knapp, Besucher müssen aber mit überdurchschnittlich hohenHotelpreisen rechnen", sagt Dr. Jan Kuklinski, Geschäftsführer Hotelbei CHECK24. "Wer Köln nicht wegen der gamescom besuchen will, sollteauf einen anderen Termin ausweichen, z. B. auf das Wochenende nachder Messe."Für ein messenahes Hotelzimmer am Wochenende des Gaming-Eventszahlen Besucher mindestens 162 Euro pro Nacht. Verglichen mit demWochenende danach kosten die messenahen Unterkünfte während derVeranstaltung im Schnitt 86 Prozent mehr. Einzelne Unterkünfteverlangen sogar bis zu 166 Prozent Aufschlag für ein Zimmer gleicherKategorie.*Anbietervergleich spart bis zu 28 Prozent bei identischem ZimmerGerade auch bei Großveranstaltungen wie der gamescom lohnt einVergleich verschiedener Hotelanbieter. Für ein Zimmer gleicherKategorie im identischen Hotel zahlen Besucher während der Messe beimteuersten Anbieter 302 Euro. Der günstigste Anbieter verlangt für diegleiche Leistung nur 217 Euro pro Nacht - eine Ersparnis von 85 Europro Nacht oder 28 Prozent.Persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail durchCHECK24-HotelexpertenKunden, die Fragen rund um die Hotelbuchung haben, erhalten beiden CHECK24-Hotelexperten an sieben Tagen in der Woche einepersönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Im digitalenKundenkonto sehen und verwalten sie ihre Buchungen jederzeit.*Allgemeine Suchkriterien: mind. zwei Sterne, mind. sieben vonzehn Punkte in der Kundenbewertung auf CHECK24, max. zwei Kilometervon der Messe Köln (Messeplatz 1, 50679 Köln) entfernt.Übernachtungszeitraum: Freitag, 23.8.2019 bis Samstag, 24.8.2019,Vergleichszeitraum: Freitag, 30.8.2019 bis Samstag, 31.8.2019; Standder Preise: 1.8.2019; alle genannten Preise gelten pro Nacht für einDoppelzimmer (ein Zimmer, zwei Erwachsene). Tabellen verfügbar unterhttp://bit.ly/31kB9Lk