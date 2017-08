Bonn (ots) - Gamescom-Sonderprogramm mit Reportagen,Dokumentationen und Diskussionen, Freitag, 25. August 2017 bisSonntag, 27. August 2017Die Themen der Computerspielemesse Gamescom in Köln, die vonBundeskanzlerin Angela Merkel eröffnet wird, lauten in diesem JahreSport und Virtual Reality. Aussteller und Gamer aus der ganzen Welttreffen sich in Köln, um die neuesten Spiele an Konsole, PC oderHandy zu testen - getreu dem diesjährigen Motto der Messe "Einfachzusammen spielen". phoenix widmet sich der Messe mit einemumfangreichen Sonderprogramm, das am Freitag mit einer 75-minütigenThemensendung beginnt. phoenix-Moderator Michael Sahr meldet sichdarin von der größten Messe für interaktive Computerspiele. InGesprächen mit Gamern und Programmierern sowie vertiefendenDokumentationen zum Phänomen Gaming und eSport wirft die #GamesNachtam Samstag einen Blick auf den gesellschaftlichen und medialenStellenwert von Computerspielen und eSport. Am Sonntag folgt dieWahlkampf-Arena. Hier diskutieren die Parteimanager Peter Tauber(CDU), Hubertus Heil (SPD), Matthias Höhn (DIE LINKE), MichaelKellner (Bündnis 90/Die Grünen) und Nicola Beer (FDP) mit denGaming-Experten und Internet-Stars Peter Smiths (PietSmiet), FlorianMundt (LeFloid) und Daniel Budiman (Rocket Beans TV).Die Doku "eSport - Vom Schmuddelkind zum Shootingstar" begleitetprofessionelle Spieler, die ihr Hobby zum Beruf gemacht haben. ImFilm "Mama-Shooter" hat Reporterin Gesine Enwaldt von denSpiele-Welten ihrer Kinder nur eine vage Vorstellung. Auf LAN-Partyszockt sie die Nacht mit 300 Jugendlichen durch. Auf der Gamescomäußert sich dazu im Interview die Medienwissenschaftlerin JudithAckermann, die ihre Doktorarbeit über LAN-Partys geschrieben hat.phoenix spricht außerdem mit Prof. Dr. Linda Breitlauch von derHochschule Trier über die verschiedenen Games-Arten Seriousgames,Newsgames und Gamification. Weitere Gesprächspartnerin ist CorneliaHolsten, die Vorsitzende der Kommission für Jugendmedienschutz derLandesmedienanstalten. Auch die sogenannten Killerspiele werdendiskutiert.http://ots.de/5ETWaPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell