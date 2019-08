Gamescom: Online-Games brauchen immense Cloud-Ressourcen

Frankfurt am Main (ots) -- Leaseweb stellt weltweit Cloud-Infrastruktur für dieGaming-Branche zur Verfügung- Leaseweb auf der Gamescom treffen: Halle 4.2 - Space No. D-052- Pressegespräch vereinbaren unter Tel. 0611-973150 oder E-Mail:team@euromarcom.deIn Köln trifft sich im August eine anspruchsvolle Branche zurGamescom, der weltweit größten Messe für die Computer- undVideospielbranche. Die für die global gespielten Games benötigtenRessourcen sind immens: Laut dem Cisco Visual Networking Index betrugder monatliche Gaming-Traffic vor zwei Jahren bereits 915 Petabytes,mit einer angenommenen Zunahme von mehr als 70 Prozent bis in daslaufende Jahr. "Gaming stellt enorme Ansprüche an die Infrastruktur.Jede Störung wird von den Gamern mit Abbruch quittiert - das ist derWorst Case für die Anbieter", sagt Marcus Busch, Geschäftsführer vonLeaseweb Deutschland. Über die Rechenzentren des Unternehmens laufenGames wie der neue Crytek-Horror-Shooter "Hunt: Showdown". Bis 2023rechnen Experten laut Statista mit einer weiteren Zunahme von 900Prozent des Gaming-Traffics, der zudem besondere Ansprüche an dieLatenzzeiten und Zuverlässigkeit stellt.Unsichtbare InfrastrukturDie Technologie dahinter und die immensen Kapazitäten, die inRechenzentren nötig sind, sind für die Gamer und die Brancheunsichtbar. Insbesondere die geografische Nähe der Spieler zu denRechenzentren ist für Leaseweb ein kritischer Faktor: Mit weltweitverteilten Data Centern können sich die Gaming-Anbieter auf einhochwertiges Infrastrukturerlebnis verlassen. "Cloud-Gaming setztneben der Qualität des Spiels selber auf die lückenloseNetzwerkinfrastruktur - unsichtbar für den Gamer, der nur seinenheimischen Internetanschluss als Speed-Kriterium wahrnimmt", erklärtMarcus Busch von Leaseweb.Intelligente SkalierungKritisch ist bei Cloud-Games die geografische Position der Spielerund damit die Verteilung auf die unterschiedlichen Rechenzentrenweltweit. Für Peaks in der Spielerzahl müssen die Cloud-Ressourcenflexibel skalierbar sein, um eine fehlerlose Spielerfahrung zugewährleisten. Hosting aus einer Hand mit Zugriff auf ein klarstrukturiertes Content Delivery Network statt verteilter Anbietersind überlebenswichtig für Spiele-Anbieter. "Nur mit geringstenVerzögerungswerten ist ein flüssiges Spielerlebnis gewährleistet -hier werden in den kommenden Jahren weltweit weitereHerausforderungen auf die Cloud-Anbieter zukommen", prognostiziertMarcus Busch von Leaseweb.Über LeasewebLeaseweb ist ein führender Infrastructure as a Service (IaaS)Anbieter, der ein weltweites Portfolio von 17.500 Kunden bestehendaus KMUs bis hin zu Großkonzernen betreut. Die Services umfassenPublic Cloud, Private Cloud, Dedizierte Server, Colocation, ContentDelivery Network und Cyber Security Services, die durchaußergewöhnlichen Kundenservice und technischen Support unterstütztwerden. Mit mehr als 80.000 verwalteten Servern stellt Leaseweb seit1997 Infrastruktur für geschäftskritische Websites,Internetanwendungen, E-Mail-Server sowie Sicherheits- undSpeicherdienste bereit. Das Unternehmen betreibt 19 Rechenzentren anStandorten in Europa, Asien, Australien und Nordamerika, die sich aufein hochklassiges weltweites Netzwerk mit einer Gesamtkapazität vonmehr als 5,5 Tbps stützen können. Leaseweb bietet seineDienstleistungen über verschiedene Tochtergesellschaften an: LeasewebNetherlands B.V. ("Leaseweb Niederlande"), Leaseweb USA, Inc.("Leaseweb USA"), Leaseweb Asia Pacific PTE. LTD ("Leaseweb Asia"),Leaseweb CDN B.V. ("Leaseweb CDN"), Leaseweb Deutschland GmbH("Leaseweb Deutschland"), Leaseweb Australia Ltd. und Leaseweb UKLtd.Weitere Informationen:Leaseweb Deutschland GmbH, Kristina Palussek,Kleyerstrasse 75-87, 60326 Frankfurt am Main,E-Mail: presse@leaseweb.de, Internet: www.leaseweb.dePR-Agentur: euromarcom public relations GmbH,Tel.: 0611 / 973150, E-Mail: team@euromarcom.de,Internet: www.euromarcom.deOriginal-Content von: Leaseweb Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell