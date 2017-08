Gamescom: LeaseWeb setzt Hosting-Standards in der eSports-Szene

Frankfurt am Main (ots) - Mit schnell skalierbaren Kapazitätenstellt mit LeaseWeb eines der weltweit größten Hosting-Netzwerkezuverlässig Kapazitäten für Echtzeit-Gaming sicherLeaseWeb, eines der größten Hosting-Netzwerke weltweit, stelltseit Jahren spezielle Angebote für die Gaming-Branche bereit. Auf derdiesjährigen Branchenmesse Gamescom vom 22. bis 26. August 2017 inKöln konzentriert sich der Hosting-Anbieter vor allem auf Lösungenfür die wachsende eSports-Szene. "Wer online den Wettbewerb gegenandere antritt, betreibt eSports. Programer, also Gamer, die miteSports Millionen verdienen können, haben verständlicherweise großesInteresse an hohen Verfügbarkeiten und geringen Latenzzeiten", fasstBenjamin Schönfeld von LeaseWeb Deutschland (www.leaseweb.de) denBedarf an professionellen Hosting-Lösungen im Gaming-Markt zusammen.Standards für die eSports-EntwicklungDie Bedeutung von eSports für die Branche wächst. Vorstöße zurProfessionalisierung der Szene hebt Schönfeld lobend hervor. Darunterfällt beispielsweise aktuell die Gründung der WorldeSports-Association. Durch den Zusammenschluss soll unter anderem mitHilfe allgemeingültiger Reglements die öffentliche Anerkennung deseSports durchgesetzt werden. Eine Anerkennung, die auf anderer Ebenebereits erfolgt, so möchte beispielsweise der olympische Rat Asiens(OCA) eSports spätestens ab 2022 vollwertig in die olympischenAsienspiele integrieren."Wir möchten bisher noch fehlende Richtlinien und Standards füreSports auf technischer Seite festsetzen", so Schönfeld. Vor allemLive-Streaming nennt der Anbieter dabei als Herausforderung."Millionen Zuschauer sehen beispielsweise regelmäßig Entwicklungen imGame League of Legends (LoL). Nicht nur für die Gamer, sondern auchfür die Millionen Zuschauer spielen solche Live-Übertragungen einegroße Rolle. Doch im Live-Betrieb kann es zu hohen Schwankungenkommen. Diese können wir beliebig abdecken, wenn möglich auchglobal", so Schönfeld.LeaseWeb bietet zuverlässig schnell skalierbare KapazitätenLeaseWeb stellt für seine Kunden Geschwindigkeit undZuverlässigkeit der Datenübertragung sicher. Bereits seit Jahrenpunktet das Unternehmen durch niedrige Latenz und hoheZuverlässigkeit. Dazu arbeiten die einzelnen Komponenten des LeaseWebAngebots optimal zusammen. "Die gesamte Infrastruktur im Hintergrundeines Games, das Zusammenspiel aller Komponenten von Server und Cloudbis hin zum Datenmaterial, muss einfach stimmen. Wir stellen unserenKunden ein Angebot zusammen, das sich nach deren Bedarf richtet unddamit höchstmögliche Effizienz garantiert."Über LeaseWebLeaseWeb als eine der weltweit größten Hosting Brands versorgt17.500 Kunden weltweit, zu denen sowohl KMUs als auch Großkonzernegehören, mit Infrastructure as a Service (IaaS)-Hosting Solutions. Zuden Dienstleistungen gehören sog. Public Cloud, Private Cloud,Bare-Metal-Server, CDN (Content Delivery Network), Dedizierte Server,Colocation, Managed Hosting, Application Security und HybridSolutions mit Rund-um-die-Uhr-Support.Mit mehr als 80.000 Servern bietet LeaseWeb seit 20 Jahren eineInfrastruktur für unternehmenskritische Websites,Internet-Anwendungen, E-Mail-Server, Sicherheit und Storage-Services.Das Unternehmen betreibt 16 Rechenzentren in Europa, Asien und denUSA, die sich auf ein hochklassiges weltweites Netzwerk mit einerGesamtkapazität von mehr als 5,5 Tbps stützen können. LeaseWeb isteine Gruppe aus selbstständigen Unternehmen, die unter demMarkennamen LeaseWeb agieren. LeaseWeb setzt sich zusammen ausLeaseWeb Deutschland GmbH LeaseWeb Nederland B.V., LeaseWeb USA Inc.,LeaseWeb Asia Pacific PTE. LTD. und LeaseWeb CDN B.V..Weitere Informationen:LeaseWeb Deutschland GmbH, Kristina Palussek,Kleyerstrasse 75-87, 60326 Frankfurt am Main,E-Mail: presse@leaseweb.de, Internet: www.leaseweb.dePR-Agentur: euromarcom public relations GmbH,Tel.: 0611 / 973150, E-Mail: team@euromarcom.de,Internet: www.euromarcom.deOriginal-Content von: LeaseWeb Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell