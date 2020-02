Games WorkshopWas sagt man dazu, ?

Weitere Suchergebnisse zu "Games Workshop Group":

Games Workshop, ein Unternehmen aus dem Markt "Freizeitartikel", notiert aktuell (Stand 02:11 Uhr) mit 7120 GBP fast unverändert (+0.14 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

Die Aussichten für Games Workshop haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Games Workshop konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Games Workshop auf dieser Stufe daher eine "Hold"-Rating.

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Games Workshop beträgt bezogen auf das Kursniveau 2,53 Prozent und liegt mit 0,74 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (3,27) für diese Aktie. Games Workshop bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Für Games Workshop liegen aus den letzten zwölf Monaten 2 Buy, 0 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 5875 GBP. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (7110 GBP) könnte die Aktie damit um -17,37 Prozent fallen, dies entspricht einer "Sell"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Games Workshop-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.