Games Workshop-Aktie: Diese Dividende gibt es!

Laut Angaben sank der Gewinn vom Games Workshop im ersten Halbjahr. Zudem wird der Kurs seit dem 20.01.2022 ex-Dividende notiert.

Der zurechenbare Gewinn ist leicht gesunken

Der zurechenbare Gewinn von Games Workshop ist in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2022 aufgrund von Währungsschwankungen und gestiegenen Transportkosten leicht gesunken, heißt es in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht.

Der den Aktionären zurechenbare Gewinn des Brettspielentwicklers für



