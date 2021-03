Gamechanger-Aktien, über die Fools jetzt nachdenken!

Weitere Suchergebnisse zu "Intuitive Surgical":

Gamechanger-Aktien können eine Menge langfristiges Potenzial versprechen. Vor allem, wenn sie in trendstarken und gigantischen Märkten unterwegs sind. Ist das ein Mix, den du grundsätzlich für attraktiv befindest? Ich schätze, dass kaum jemand hierauf mit einem Nein antworten würde.

Ich jedenfalls bin überzeugt, dass die Aktien von Square (WKN: A143D6) und Intuitive Surgical (WKN: 888024) jetzt zwei Gamechanger-Aktien sein könnten, die besonders interessant sind. Hier sind die Gründe, weshalb Fools vielleicht über diese spannenden Möglichkeiten nachdenken sollten.

Gamechanger: Intuitive Surgical!

Ein erster Gamechanger, der für mich langfristig orientiert noch immer eine Menge Potenzial besitzt, ist für mich Intuitive Surgical. Das Unternehmen setzt auf robotergestützte Lösungen für Operationen. Bislang sind vor allem kleinere Eingriffe wie Hernien, gynäkologische Eingriffe oder die Behandlung der Prostata das Hauptgeschäftsfeld des Unternehmens. Beziehungsweise der Da-Vinci-Apparaturen, die im Fokus der Investitionsthese stehen sollten.

Die Da-Vinci-Apparaturen sind inzwischen in fast 6.000 Krankenhäusern und Kliniken im Einsatz. Wenn wir die globale Decke an Krankenhäusern und Kliniken als Vergleichswert heranziehen, so erkennen wir: Die operative Basis ist zwar erfolgreich, jedoch langfristig noch ausbaufähig. Alleine in den USA existieren insgesamt über 5.500 Krankenhäuser, in Deutschland knapp 2.000 und in weiteren wichtigen Märkten wie China beispielsweise über 20.000. Das zeigt: Es ist noch eine Menge Potenzial vorhanden, damit Intuitive Surgical langfristig die eigene Basis noch deutlich erweitern kann, zumal das bloß ein kleiner Einblick ist.

Allerdings geht es nicht bloß darum, weitere Krankenhäuser von den Da-Vinci-Apparaturen zu überzeugen. Nein, sondern auch das Ausarbeiten weiterer Operationstechniken ist ein wichtiger Wachstumstreiber. Wobei das Ökosystem bestehender Krankenhäuser, die auf Da-Vinci-Apparaturen setzen, langfristig stabile Umsätze für Wartung und Instandhaltung sowie Verbrauchsmaterial bedeuten dürfte. Das könnte durchaus ein Gamechanger-Potenzial bedeuten. Vor allem, wenn Intuitive Surgical langfristig den eigenen Wachstumskurs konsequent fortführt.

Gamechanger: Square mit dem Ökosystem!

Ein weiterer Gamechanger, über den ich jetzt zumindest ein weiteres Mal nachdenke, ist die Aktie von Square. Handelt es sich hierbei nicht um einen gewöhnlichen Zahlungsdienstleister, der vom Megatrend der Zahlungsdienstleistungen profitiert? Das ist eine mögliche Sichtweise. Jedoch nicht meine.

Das Management hinter der Square-Aktie arbeitet daran, einen gigantischen Kosmos zu begründen. Das impliziert nicht bloß das klassische Geschäft der Zahlungsabwicklung sowie der Cash App im Privatkundensegment. Nein, sondern auch Feinheiten wie das Implementieren einer Steuerlösung oder auch eines Kreditgeschäfts. Das könnte eine Menge Potenzial besitzen.

Square ist für mich ein Gamechanger, weil das Management so akribisch und detailversessen an der eigenen Zukunft arbeitet und die Bedürfnisse von Kunden und Händlern in den Vordergrund rückt. Das bedeutet zwar auch, dass das Management teilweise auf Bitcoin setzt und sogar darin investiert. Das sind jedoch Wachstumsschmerzen, die ich zugunsten des Ökosystems bereit bin, in Kauf zu nehmen.

Etwas für dich dabei?

Die Aktien von Intuitive Surgical und Square sind daher zwei Gamechanger für mich. Sie adressieren gigantische Märkte und besitzen eine spannende Ausgangslage. Das könnte langfristig orientiert noch immer Potenzial besitzen. Wobei Foolishe Investoren natürlich auch darauf achten sollten, ob sie die Bewertung für attraktiv befinden.

