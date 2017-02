Gameband, Atari, Terraria Partnerschaft übertrifft das Kickstarter Finanzierungsziel und erweitert die Smartwatch-Produktlinie

Markteinführung der Gameband DROID Edition basiert auf dem Erfolgbei KickstarterBarcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - FMTwoGame Inc kündigte heuteauf dem Mobile World Congress eine neue Edition seiner SmartwatchLinie an: die "Gameband DROID Edition". Diese Premium-Edition derSmartwatch ist die direkte Antwort auf die Nachfrage derUnterstützter auf Kickstarter (wo das Unternehmen dasFinanzierungsziel innerhalb von 2 Wochen verdreifachte). Die DROIDEdition verfügt über den Qualcomm Snapdragon Wear 2100 1,2 GHz QuadCore Prozessor, ein AMOLED 1,64" 277dpi Display, einen 400mAh Akku,USB-C, 802.11b/g/n WiFi und Bluetooth 4.2. Sie wird mit Gorilla Glas,gebürstetem Metall-Finish sowie einem qualitativ hochwertigenLederarmband geliefert. Sie ist jetzt auf Kickstarter(http://www.gameband.com/) für $ 219 verfügbar und wirdvoraussichtlich ab Oktober für $ 299 im Einzelhandel erhältlich sein.Die Smartwatch von Gameband verfügt über eine erweiterbareMicroSD-Lösung, die erste auf dem Markt, die aus der Gameband mitihrer Management-Software "PixelFurnace" ein tragbaresHochgeschwindigkeitslaufwerk für PC-Spiele, Fotos, Musik und Ordnermacht.Zusätzlich zur DROID Edition bietet Gameband ebenfallsSondereditionen mit dem Fokus auf Gaming an, und zwar die Atari undTerraria Editionen, die beide derzeit für $ 149 auf Kickstartererhältlich (http://www.gameband.com/) sind. Die auf den Gaming-Marktausgerichteten Versionen schließen exklusives Design und Inhalte ein.FMTwo Game plant in den kommenden Monaten weitere Partnerschaften undEditionen anzukündigen, obwohl die Atari Edition auf ältere undjüngere Gamer besondere Anziehungskraft auswirkt."Atari erschuf Videospiele und Spielautomaten, war danach einPionier bei den beliebten Spielkonsolen und brachte die Arcade-Spielein das Wohnzimmer", sagt Fred Chesnais, CEO von Atari SA. Es istspannend, mit der Gameband Atari Edition eine neue Grenze bei Gamingzu ziehen, den Wearables."Gameband verfügt über ein eigenes Android-Betriebssystem, das mitiOS und Android durch eine Begleitmanagement-App kompatibel ist.Zusätzlich zu zahlreichen Produktivitäts-Apps bietet Gameband einbreites Spektrum an Minispielen, Zifferblättern und Fremdanwendungenan."Wir glauben, dass das Potenzial des Smartwatch-Marktes noch nichtvoll ausgeschöpft wird; er ist mit sehr ähnlichen Produktenüberladen, die über zahllose Funktionen verfügen, die niemandverwendet, und die oft zu unerschwinglichen Preisen angebotenwerden", sagt Feargal Mac Conuladh, CEO und Mitgründer von FMTwoGame. "Wir wollten ein Produkt bauen, das sich auf Kernfunktionenkonzentriert und auf Premium-Komponenten aufbaut, wie dem SnapdragonWear Prozessor. Damit können wir ein unglaublichesSmartwatch-Erlebnis zu einem erschwinglichen Preis bieten."Gameband Pressemappe (https://www.dropbox.com/sh/cc15fd3ylk1w2sb/AACo8pcGv-EWlibz7gEHADK7a?dl=0)Foto -http://mma.prnewswire.com/media/472290/FMTwoGame_Inc_Smartwatch.jpgPressekontakt:Medienanfragen: julie@fmtwogame.comOriginal-Content von: FMTwoGame Inc, übermittelt durch news aktuell