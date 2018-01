Unterföhring (ots) -Game on! Außenseiterpaar Marcel Scorpion und Martin Schindlerschlägt die Darts-Elite und wird Weltmeister bei der "Promi-Darts-WM2018"Unterföhring, 7. Januar 2018. Überraschungssieg bei der"Promi-Darts-WM 2018" auf ProSieben! Ausgerechnet dasAußenseiter-Team von YouTuber Marcel Scorpion und dem deutschenDarts-Profi Martin Schindler triumphiert im prominentenDarts-Wettbewerb: Das Team überzeugt gegen Darts-Größen wie PhilTaylor oder den amtierenden Weltmeister Rob Cross und schlägt imFinale Moderatorin Ruth Moschner und Darts-Profi Peter Wright. Gute11,1 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer verfolgten dasLive-Spektakel am Samstagabend. Keine Chance hatte dagegenTitelverteidiger Tim Wiese: Für den Ex-Nationalkeeper und seinenProfi-Kollegen Michael van Gerven war bereits vor dem HalbfinaleSchluss."Es ist ein Wunder, dass wir gewonnen haben. Ich habe mich nochnie so sehr auf so ein Event gefreut, ich habe Phil Taylor, Michaelvan Gerwen, Peter Wright und Rob Cross gesehen und gegen siegespielt, das war nicht real." Anerkennung bekam der der 24-Jährigeauch von seinem Teampartner Martin Schindler: "Wir haben im Vorfeldeinige Male gemeinsam trainiert, Marcel hat es hervorragend gemacht,wir haben uns super ergänzt!"Bilder aus der Show stehen aufhttp://presse.prosieben.de/Darts2018 zum Download bereit.Basis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertesFernsehpanel D + EU) Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung / TV Scope /ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research Erstellt: 07.01.2018(vorläufig gewichtet: 06.01.2018)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentMichael BennTel. +49 [89] 9507-1188Michael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell