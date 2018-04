"Game of Thrones ist nichts dagegen" / Aktuelle Arbeitsmarktstudie: Employer Telling analysiert Dialogverhalten von Arbeitgebern (FOTO)

Köln (ots) -Arbeit an der Arbeitgebermarke heißt heute den Dialog mitBewerbern und Mitarbeitern professionell zu führen - auch öffentlich.Deutschen Arbeitgebern steht hier noch ein langer Weg bevor. Daszeigt die aktuelle Studie "Arbeitgeber im Kandidatendialog" derKölner Unternehmensberatung Employer Telling, für die die AutorenManfred Böcker und Sascha Theisen rund 1.300 auf kununuveröffentlichte Arbeitgeberstatements untersucht haben. WennUnternehmen überhaupt auf der Arbeitgeberbewertungsplattformreagieren, dann meist mit Standardfloskeln. Es mangelt am Angebotechter Kontaktmöglichkeiten und auch ausgesprochen aggressiveGegenschläge sind nicht schwer zu finden. Beim Gegenangriff ganz vorndabei sind Geschäftsführer und Firmeninhaber.Umgang mit Kommentaren"Game of Thrones ist nichts dagegen", "der absolute Tiefpunkt injeder Arbeitsbiographie", "Käfighaltung in veralteten Büros": SolcheKommentare, die (ehemalige) Mitarbeiter und Bewerber aufArbeitgeberbewertungsplattformen veröffentlichen, verlangenArbeitgebern einiges ab.Copy-and-PasteIn die Gefahr, in diesen schrillen Ton der bewertendenArbeitnehmer zu verfallen, können 50,7 % der auf kununukommentierenden Arbeitgeber allerdings gar nicht erst geraten. Siebenutzen Copy-and-Paste-Antworten, die für alle Lebens- undBewertungslagen gleichermaßen passen sollen: "Liebe Kollegin, lieberKollege, vielen Dank für Ihre Bewertung. Uns ist eine offeneFeedbackkultur sehr wichtig, daher nehmen wir Rückmeldungen ernst..." Wenn Nutzer in ihren Kommentaren faktenreich auf (vermeintliche)Missstände hinweisen oder schwere konkrete Vorwürfe gegen dasUnternehmen erheben, werden solche Standardantworten der Arbeitgeberzur Farce.Aggressiver Gegenschlag: selber doof!Nicht wenige Arbeitgeber geben zudem der Versuchung nach, einenGegenschlag zu führen. Nur 44,2 % der analysierten Kommentare sindausgesprochen freundlich, 7,8 % von ihnen in ihrer Tonalität sogaraggressiv oder zumindest unterschwellig aggressiv wie in diesemBeispiel: "Mehr Schein als Sein ... genau diese Beurteilung geben wirsehr gerne an Sie, sehr geehrte Ex-Azubine, zurück. (...)" Auffallendist, dass mehr als die Hälfte solcher Kommentare von Geschäftsführernstammen. Dabei kommen insgesamt gerade einmal 15,0 % alleruntersuchten Kommentare direkt aus der Geschäftsführung.Aufruf zum Gespräch im NirgendwoArbeitgeber fordern zwar in sieben von zehn Stellungnahmen zumDialog auf, allerdings vergessen 68,2 % der Arbeitgeber, die zumDialog aufrufen, etwas für einen solchen Dialog ganz Entscheidendes:eine konkrete Kontaktmöglichkeit in Form einer E-Mailadresse odereiner Telefonnummer. Die meisten dieser Kontaktangebote bestehenzudem aus einer unpersönlichen E-Mailadresse à la"karriere@unternehmensname.de". Es geht auf kununu darum, sichtbarwertschätzend mit Mitarbeitern und Bewerbern zu kommunizieren. Wennsich ein Nutzer bitter über das Verhalten des Vorgesetzten beklagtund das Unternehmen ihn dann an eine allgemeine Massenadresseverweist, wirkt das nicht wertschätzend.HandlungsempfehlungenDie Autoren bieten im letzten Teil der Studie ausführlicheHandlungsorientierungen. So empfehlen sie etwa Arbeitgebern, diekostenlose Kommentarfunktion auf kununu systematisch zu nutzen,Guidelines für den Umgang mit Bewertungen zu entwickeln, nie spontanauf Bewertungen zu reagieren und den Bewertern echteKontaktmöglichkeiten zu bieten. "Arbeitgebermarken entstehen immerhäufiger in den Köpfen potenzieller Bewerber, nämlich genau dann,wenn Kandidaten oder Mitarbeiter sehen, wie es um die Kritikfähigkeitdeutscher Arbeitgeber bestellt ist. Die Statements aufArbeitgeberbewertungsportalen wie kununu stehen dafür in einemkommunikativen Schaufenster. Unternehmen sollten daher mit einemklaren Konzept in diesen öffentlichen Kandidatendialog einsteigen",sagt Sascha Theisen. Und einsteigen sollten sie: "Aktuell reagiertnur jeder hundertste bewerte Arbeitgeber überhaupt auf die bei kununuveröffentlichten Kommentare", berichtet Manfred Böcker: "Daschlummert ein ungeheures Potenzial für eine zeitgemäßeKommunikation."Weitere Ergebnisse der Studie präsentieren die Autoren im Rahmenvon individuellen Unternehmensworkshops, für die sie zugleich denAuftritt des Unternehmens auf kununu analysieren:http://ots.de/r4suG8Über EMPLOYER TELLINGEmployer Telling ist die Unternehmensberatung fürArbeitgeberattraktivität. Dahinter stehen die beiden Kölner SaschaTheisen und Dr. Manfred Böcker. Die beiden gehören einer seltenenSpezies an: Als PR-Berater haben sie sich seit vielen Jahrenausschließlich auf Arbeitswelt- und Personalmanagementthemenspezialisiert. Mit diesem fachlichen Hintergrund beraten sieUnternehmen verschiedener Branchen und Größen zu derenArbeitgeberattraktivität. Im November 2015 veröffentlichten diebeiden "Club der Gleichen - eine Analyse der Karriere Webseiten derDAX30". Mit "Employer Telling - Edition Stellenanzeigen" haben sie imOktober 2016 eine Sprachanalyse von 120.000 Stellenanzeigennachgelegt. Im März 2018 folgte "Arbeitgeber im Kandidatendialog",die erste umfassende Analyse des Dialogverhaltens deutscherArbeitgeber auf der Arbeitgeberbewertungsplattform kununu.