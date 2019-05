"Game of Thrones" endet als Erfolgsgeschichte (FOTO)

Unterföhring (ots) -- Finale Staffel des HBO-Fantasy-Epos erreichte netto insgesamt3,72 Millionen Seher im TV und erzielt weitere 11,39 Millionen Abrufeüber non-lineare Verbreitungswege von Sky- Durchschnittliche Kontaktsumme einer Folge binnen einer Woche:3,06 Millionen über TV, On Demand und Sky Go- Zum Abschluss zeigt Sky die HBO-Dokumentation "Last Watch" heute um20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD sowie auf AbrufUnterföhring, 27. Mai 2019 - Die letzte Klappe ist gefallen:vergangenen Montag endete "Game of Thrones" nach acht Staffeln und 73Episoden. Die finale Staffel der HBO-Erfolgsserie zog Millionen inihren Bann und war damit die erfolgreichste Serienstaffel in derGeschichte von Sky: Im Zeitraum vom 22. April - 26. Mai 2019erreichte das Fantasy-Epos netto insgesamt 3,72 Millionen Seher imTV* und erzielte weitere 11,39 Millionen Abrufe über die non-linearenVerbreitungswege von Sky**. Die durchschnittliche Kontaktsumme einerEpisode über TV, On Demand und Sky Go lag binnen einer Woche bei 3,06Millionen***.Elke Walthelm, Executive Vice President Content bei Sky Deutschland:"'Game of Thrones' hat einen historischen Meilenstein in SachenSerienproduktion gesetzt und zeigt, wie erfolgreich gut inszenierteSerieninhalte weltweit funktionieren können. Dieser phänomenaleErfolg spornt uns an, weiterhin konsequent auf hochwertigen,fiktionalen Content zu setzen."Thomas Deissenberger, Geschäftsführer Sky Media: "'Game of Thrones'ist ein Beispiel par excellence dafür, dass Content-Highlights nochimmer 'Lagerfeuer'-Charakter entfachen können. Egal ob klassisch imlinearen TV oder auf Abruf, ob gleich morgens um drei oder später -Millionen Fans versammelten sich, um diese Serie zu verfolgen. 'Gameof Thrones' ist der Beleg dafür, dass abseits von Live-Sport undShows auch fiktionale Inhalte mit Suchtcharakter auf extrem starkeReichweiten treffen und somit Werbewirkung auf Top-Niveau schaffenkönnen.""Game of Thrones"-Ausstrahlungstermine:Zum Abschluss präsentiert Sky am 27. Mai um 20.15 Uhr auf SkyAtlantic HD sowie auf Abruf über On Demand, Sky Go und Sky Ticket dieDoku "The Last Watch".Alle Staffeln "Game of Thrones" stehen komplett zum Abruf auf Sky BoxSets über On Demand, Sky Go und Sky Ticket zur Verfügung.Quelle:* AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.2,15.04.2019-26.05.2019, Seherkriterium: min. 60 Sekunden konsekutiv,Marktstandard: TV, Datenpaket 284 vom 27.05.2019** Sky, Unique Views über On Demand, Sky Go und Sky Ticket.*** Quelle linear: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK;videoSCOPE 1.2, 15.04.2019-26.05.2019, Marktstandard: AGF-StandardTV,Datenpaket 284 vom 27.05.2019;Quelle On Demand & Go: Sky, 15.04.2019-26.05.2019.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter inDeutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot bestehtaus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen,vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen undunterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem freiempfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programmzuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. DieEntertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky undFree-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken undviele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme undLive-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlichkündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendemUnterhaltungskonzern Sky Limited.Pressekontakt:Alexandra FexerManager Corporate CommunicationsTel. 089 9958 6034alexandra.fexer@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell