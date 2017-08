"Game of Thrones" auf dem Reichweitenolymp: Stärkste Staffel der Serienhistorie auf Sky

Unterföhring (ots) -- Die siebte Staffel "Game of Thrones" erreichte mit nur siebenFolgen über 14 Millionen Kontakte auf Sky- Reichweitenverdopplung im Vergleich zu Staffel 6 mit zehn Folgen- Folge 2 mit 1,24 Millionen Kontakten die erfolgreichsteErstausstrahlung einer Serienfolge auf SkyUnterföhring, 30. August 2017 - Was für ein Spektakel: Mit einemgroßen "Rumms" endete die letzte Folge der siebte Staffel "Game ofThrones" am Montagabend auf Sky. Die im Gegensatz zu den vorherigenStaffeln nur mehr sieben Episoden umfassende aktuelle Staffel derHBO-Erfolgsserie erreichte auf Sky 14,13 Millionen Kontakte. Davon6,93 Millionen Fans über die Ausstrahlungen im TV und weitere 7,2Millionen Fans über die non-linearen Verbreitungswege Sky Go, Sky OnDemand und Sky Ticket. Das Fantasy-Epos erzielte mit nur siebenFolgen eine Reichweitenverdopplung gegenüber der vorherigen Staffel 6mit zehn Folgen. Dabei lag die Kontaktsumme linear um 74 Prozent undnon-linear um 158 Prozent über der Vorstaffel.Durchschnittlich erreichte Sky mit einer Folge 1,1 Millionen Fans amersten Tag, binnen einer Woche sogar 1,9 Millionen über dieverschiedenen Verbreitungswege. Die reichweitenstärkste Episode derStaffel war die Folge 2 "Sturmtochter" mit 1,24 Millionen Kontaktenam ersten Tag und war damit die erfolgreichste Erstausstrahlung einerSerienfolge auf Sky.Das Staffelfinale erreichte am ersten Tag rund 1,19 Millionen Fans.Davon 560.000 Zuschauer über die linearen Ausstrahlungen auf SkyAtlantic HD und Sky Atlantic HD +1 und weitere 630.000 Kontakteüber die non-linearen Verbreitungswege Sky Go, Sky On Demand und SkyTicket.Elke Walthelm, Executive Vice President Content bei Sky Deutschland:",Game of Thrones' ist eine der spektakulärsten undaußergewöhnlichsten Serien, die es derzeit im deutschen TV zu sehengibt. Die Erfolgsserie zieht immer mehr Menschen in ihren Bann undist damit ein weltweites Phänomen. Exklusiv bei Sky können Fans dieneusten Episoden parallel zum US-Start sehen, egal ob linear im TVoder über Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket."Quellen: Sky: AGF in collaboration with GfK; TV Scope, Ratings 3+;Push: ClearView Panel, aggregation of ratings on household level;Pull: Backend measurement, aggregation of ratings; Sky Go & SkyTicket: Census measurement, Omniture/Adobe, aggregation of ratings;Über Sky Deutschland:Mit 5 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2 MilliardenEuro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führendenEntertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.Über 22 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusivenProgramme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Juli2017).Pressekontakt:Alexandra FexerManager Business Communications / External CommunicationsTel. 089 9958 6034alexandra.fexer@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell