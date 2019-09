"Game of TUK" - Hochschulperle des Monats September geht nach Kaiserslautern

Essen/Berlin (ots) - Viele Studierende stehen im Alltag untergroßem Leistungsdruck - die meisten bewegen sich viel zu wenig. DasTeam CampusPlus der Technischen Universität Kaiserslautern hatdeshalb das Mobilspiel "Game of TUK" ins Leben gerufen. Dazu hat dasUnisport-Team eine spielerische App entwickelt und nutzt soerfolgreich den Gamification-Ansatz. Der Stifterverband zeichnetdiese innovative Initiative mit der Hochschulperle Future Skills desMonats September aus.Die Hochschulperle Future Skills des Monats September erhält dieTU Kaiserslautern für ihre Initiative "Game of TUK". DiesesMobilspiel wurde entwickelt mit dem Ziel, die Studierenden zu mehrBewegung und sportlicher Aktivität zu motivieren. Zentrale Komponenteist die Entwicklung einer spielerischen App, eingebettet in einentsprechendes Begleitprogramm im Bereich Unisport der TUKaiserslautern. Das Spiel "Game of TUK" ist eine Mischung aus denFantasiewelten der Kinohits "Tribute von Panem" und "Harry Potter"sowie der Fernsehserie "Game of Thrones. Die zwölf Fachbereiche derUniversität werden in vier Häuser aufgeteilt, die um den sportlichenThron der TUK kämpfen.Konkret müssen Wochen-Challenges bewältigt werden, wie zumBeispiel eine Schnitzeljagd am Campus mit unterschiedlichenRätselaufgaben. Um diese zu lösen, müssen die Studenten bis zu zwölfKilometer durch den nahe gelegenen Pfälzer Wald laufen. Insgesamtsammeln die Häuser auf diese Weise Punkte, die so genannten"TUK-Coins" - Münzen. Das Spiel dauert vier Wochen. Am Ende gewinntdas Haus, das die meisten Punkte hat.Ziel der Technischen Universität Kaiserslautern ist es, dem Stressund Leistungsdruck entgegenzuwirken, dem viele Studierende durchPrüfungen und Nebenjobs ausgesetzt sind. Neben den "Games of TUK" hatdas Team von CampusPlus weitere Angebote entwickelt, um dieStudierenden in Bewegung zu bringen: zum Beispiel einenTrimm-Dich-Pfad, einen kostenlosen Mountainbike-Verleih,Relax-Angebote wie Hängematten auf dem Campus oder auch einenGesundheitstag. Alle Ideen kommen von den Studierenden selbst undwerden auch von ihnen umgesetzt. Viele der an der TU Kaiserlauternentwickelten Angebote dienen mittlerweile anderen Hochschulen alsVorlage für ähnliche Projekte."Das Spiel'Game of TUK' verbinden auf spannende Art die analogeWelt mit den neuen digitalen Möglichkeiten", so die Jury desStifterverbandes zur Entscheidung, die Hochschulperle Future Skillsim September nach Kaiserslautern zu vergeben. "App-basierte Spieleund alltagsgerechte Offline-Wettbewerbe motivieren die Studierendenauf spielerische Weise zu mehr Bewegung und sportlicher Aktivität -wesentliche Bedingungen für Gesundheit und Wohlbefinden."Weitere Informationen unter:https://www.uni-kl.de/ueber-die-tuk/leben-und-kultur/game-of-tuk/Was ist eine Hochschulperle?Hochschulperlen sind innovative, beispielhafte Projekte, die ineiner Hochschule realisiert werden. Weil sie klein sind, werden siejenseits der Hochschulmauern kaum registriert. Weil sie glänzen,können und sollten sie aber auch andere Hochschulen schmücken. JedenMonat stellt der Stifterverband eine Hochschulperle vor. Aus denMonatsperlen wird einmal im Jahr per Abstimmung die Hochschulperledes Jahres gekürt. 2019 steht die Hochschulperle unter demSchwerpunkt Future Skills. Damit sind die Kompetenzen gemeint, die inden nächsten Jahren vor dem Hintergrund von Digitalisierung und neuenArbeitsformen für das Berufsleben und die gesellschaftliche Teilhabewichtiger werden.www.hochschulperle.dePressekontakt:Nina KollasStifterverbandT 030 322982-305nina.kollas@stifterverband.deMax SprengerStellv. Leiter UnisportT 0631 205 4441max.sprenger@hochschulsport.uni-kl.deOriginal-Content von: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, übermittelt durch news aktuell