Mainz (ots) - Sportwetten sind zum Milliardengeschäft geworden - und in vielenTennisarenen der Welt scheint derzeit Matchfixing Konjunktur zu haben. Allein indiesem Jahr verurteilte die Tennis Integrity Unit (TIU) mehr als 20 Tennisprofiswegen solcher Spielmanipulationen. Syndikate und Mafiagruppen manipulierensystematisch Spiele, kaufen und bedrohen Profis - von der Challenger Tour bis zuden Top 50 der Welt. Am Sonntag, 15. Dezember 2019, 17.10 Uhr, berichtet die"ZDF SPORTreportage" in einer investigativen Story über "Game, Set, Fix" -basierend auf Insiderberichten und vertraulichen Dokumenten, die dem ZDFvorliegen.In der "ZDF SPORTreportage" sagen Whistleblower, die in den Wettbetrughineingezogen wurden, über System und Spieler: "Die Manipulationen beginnen beiSpielern ab Platz 50 der Weltrangliste." Als Belege stellen sie exklusivChatverläufe mit Wettpaten und E-Mail-Verkehr mit den überforderten Verbändenzur Verfügung. Europäische Ermittler erklären in dem Beitrag, wie der Betrugheute abläuft und warum Matchfixing ein "low risk, high profit"-Geschäft fürKriminelle ist.Andrea Petkovic, deutsche Spitzen-Tennisspielerin und neue Moderatorin der "ZDFSPORTreportage", äußert sich in "Game, Set, Fix" exklusiv zum Thema.Der Beitrag in der "ZDF SPORTreportage" bietet zudem einen Blick hinter dieKulissen der verantwortlichen Monitoringfirma für Tennis, die Millionen vomTennisverband kassiert und vorgibt, den Wettmarkt überwachen zu können. Und dieVerantwortlichen des Tennisverbandes werden mit den Vorwürfen konfrontiert. Siesprechen Strafen von ein paar Monaten gegen Betrüger aus - und Geldstrafen ineiner Höhe, die Spielern für einzelne Manipulationen geboten werden.Die "ZDF SPORTreportage" am Sonntag, 15. Dezember 2019, 17.10 Uhr, moderiertNorbert König.