'Game On' für Mountain Dew als Sponsor von drei der spannendsten globalen eSport- Teams

DEW verstärkt Gaming-Engagement mit Profi-Teams Team Dignitas,Splyce und Team SK GamingPurchase, New York (ots/PRNewswire) - Mountain Dew®(http://www.mountaindew.com/) heißt drei global eSport-Größen - TeamDignitas, Splyce und Team SK Gaming - auf seiner stetig umfangreicherwerdenden eSport-Plattform willkommen. Gamer rund um den Globuserhalten damit exklusive Inhalte und haben über den Mountain DewTwitch-Kanal www.twitch.tv/mtndew Zugang zu etlichen der weltbestenSpieler und Promis im eSport.Team Dignitas (http://team-dignitas.net/), das renommierteinternationale eSport-Team, gehört den Philadelphia 76ers und wirdvon dort aus gemanagt. Splyce (https://splyce.gg/) hat seinenHauptsitz in den USA und ist Partner von Delaware North und denBoston Bruins, Team SK Gaming (http://www.sk-gaming.com/) wiederumist in Deutschland ansässig und zählt zu den ältesten und größteneSport-Kadern der Welt. Mountain Dew hat sich für diese Teamsentschieden, weil sie über innovativen Stil verfügen, leistungsstarksind und viel erreicht haben, und ultimativ die Leitbilder der MarkeDEW verkörpern."Wir freuen uns, unser Engagement im eSport durch diesePartnerschaften mit drei Weltklasse-Teams zu erweitern", sagt ManosSpanos, Senior Director Global Marketing Mountain Dew. "Derartigebranchenweit erste Partnerschaften mit authentischer Integration, diezu den Kernwerten von Mountain Dew passen und bei Gamern und der DEWNation ankommen, sind eine kontinuierliche Inspiration für unserGeschäft".Mountain Dew hat 2016 die Mountain Dew League (MDL) (http://www.pepsico.com/live/pressrelease/mtn-dew-and-esl-turn-amateur-gamers-into-pros-with-the-mountain-dew-league07132016) ins Leben gerufen, eineProfiliga für wettkampforientiertes Gaming, die ein festes Ziel vorAugen hat, nämlich Spieler von Amateuren zu Profis zu machen. InPartnerschaft mit der ESL, dem weltweit größten eSport-Unternehmen,geben Mountain Dew und die E-Sports Entertainment Association League(ESEA) Amateur-Gaming-Teams die Chance, sich direkt für einen Platzin der ESL Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) Pro League zuqualifizieren.Nach dem erfolgreichen Einstiegsjahr ist die MDL jetzt mit nochmehr Teams für eine weitere Saison am Start, und zwar mit Content,den es nirgendwo sonst gibt, Training-Sessions und Spieler-Spotlights- alles mit dem Ziel, den Spielern zu helfen, ihre Gaming-Skillsauszubauen. Die diesjährige MDL-Saison kann man jeden Dienstag bisDonnerstag auf Twitch https://www.twitch.tv/esea verfolgen.Mountain Dew zählt seit 2003 zu den wichtigen Akteuren in derGaming-Welt, nicht erst seit der Einführung seines legendären "GameFuel", sondern auch als Initiator von Partnerschaften mit populärenVideospielen, Konsolen und Gaming-Plattformen wie Twitch. MountainDew bleibt dem Gaming treu und wird weiterhin Grenzen austesten undNeuland erschließen, um Gelegenheits-, Amateur- und Profi-Spielernein fantastisches Spielerlebnis, Trainingsmöglichkeiten undeinzigartige Chancen zu bieten.Informationen zu PepsiCoProdukte von PepsiCo (NYSE: PEP) werden von Verbrauchern eineMilliarde Mal pro Tag in mehr als 200 Ländern und Regionen weltweitkonsumiert. Durch ein umfassendes Portfolio an Nahrungsmitteln undGetränken, zu dem unter anderem die Marken Frito-Lay, Gatorade,Pepsi-Cola, Quaker und Tropicana gehören, erzielte PepsiCo im Jahr2016 einen Nettoumsatz von rund 63 Milliarden US-Dollar. DieProduktpalette von PepsiCo bietet ein breites Sortiment vonNahrungsmitteln und Getränken, darunter 22 Marken, die jährlichjeweils mehr als 1 Milliarde US-Dollar Umsatz erzielen.Für PepsiCo steht "Performance with Purpose" im Mittelpunkt: Esist unsere grundlegende Überzeugung, dass der Erfolg unseresUnternehmens untrennbar mit der Nachhaltigkeit der Welt um uns herumverbunden ist. Wir glauben, dass die ständige Verbesserung unsererProdukte, eine verantwortungsvolle Geschäftstätigkeit zum Schutzeunseres Planeten und die Eröffnung neuer Möglichkeiten für Menschenin aller Welt die Grundlagen sind, PepsiCo als ein weltweiterfolgreiches Unternehmen zu betreiben, das einen langfristigenMehrwert für die Gesellschaft und unsere Aktionäre generiert. WeitereInformationen finden Sie unter www.pepsico.com.Informationen zu Team DignitasTeam Dignitas ist ein internationaler eSport-Clan und eine derkultigsten Marken mit höchstem Wiedererkennungswert improfessionellen Gaming. Der Clan verfügt über einen hochtalentiertenund engagierten Kader an internationalen Spielern, die rund um denGlobus für ihre Turniererfolge bekannt sind, und steht unter Leitungder Gaming-Industrie-Veteranen Greg Richardson, Chairman, JonathanKemp, CEO und Michael O'Dell, President. Die innovative undauthentische Markenpositionierung von Team Dignitas bietet einehervorragende Gelegenheit für Partner, die einen direkten Zugang zumGaming- und eSport-Markt anstreben. Team Dignitas ging ursprünglichim September 2003 aus dem Zusammenschluss zweierBattlefield-1942-Clans hervor. Im September 2016 fusionierte TeamDignitas mit League of Legends-Powerhouse Team Apex und wurde vomNBA-Team Philadelphia 76ers gekauft. Team Dignitas schließt sichdamit einer Familie innovativer, wettbewerbsfähiger Holdings an, dieim Besitz einer Investorengruppe unter Managing General Partner JoshHarris und Co-Managing Partner David Blitzer sind, und zu der unteranderem die New Jersey Devils aus der National Hockey League, CrystalPalace aus der englischen Premier League und das Prudential Center,eine hochmoderne Multifunktionsarena mit 18.000 Sitzplätzen in Newarkim US-amerikanischen Bundesstaat New Jersey zählen.Informationen zu SplyceDas 2015 gegründete Splyce zählt zu den weltweit führendenProfi-eSports-Organisationen, seine Spieler sind bei neun der größtenTitel in Europa, Nordamerika, Lateinamerika und Südkorea im Rennen.Die Organisation hat sich vor kurzem mit Delaware North und denBoston Bruins partnerschaftlich zusammengetan, um die Ressourcen destraditionellen Sports auszuschöpfen und das eigene Wachstum zuuntermauern. Splyce will das erste in der Region Neuengland lokalangesiedelte Team stellen, baut durch Fan-Einbindung, lokale Eventsund eine auf Boston fokussierte Strategie in Nordamerika eine Fanbasevor Ort auf, und versteht sich als nordamerikanische Organisation miteiner wahrhaft globalen Reichweite. Mit dem siegreichem Abschneidenbei Call of Duty (Finalist im Weltmeisterschaftstitel, aktuelle WorldLeague Champions), World of Warcraft (Weltmeister), League of Legends(Finalist im europäischen Hauptfinale) und Starcraft 2 (Weltmeisterin den drei Top-Ligen) hat sich Splyce ganz klar als feste Größe imwettbewerbsorientierten Gaming positioniert.Informationen zu SK GamingSK Gaming ist ein führender, internationaler eSport-Clan, der zuden weltweit bekanntesten Marken im wettbewerbsorientierten VideoGaming zählt. Das 1997 gegründete Schroet Kommando hat sich von einempassionierten Freundeskreis hin zu einem erfolgreicheneSport-Unternehmen mit Büros in Köln, Deutschland, und Los Angeles,Kalifornien, entwickelt.In den vergangenen zwei Jahrzehnten konnte SK Gaming mehr als 60wichtige Meistertitel in einer Vielzahl von Disziplinen holen undPreisgelder in Millionenhöhe einsammeln. SK hat seine Dominanz inetlichen eSport-Titeln unter Beweis gestellt, unter anderem mit demlegendären schwedischen Counter-Strike-Team, Quake-Superstar rapha,den FIFA-Twins, seiner altbewährten Warcraft III Division oderaktuell mit den brasilianischen Global Offensive-Helden, und dabeieinige der kultigsten Persönlichsten in der Geschichte des eSportshervorgebracht. 