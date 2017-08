"Game Of Thrones"-Autor George R.R. Martin als Gaststar in der Zombieserie "Z Nation" (FOTO)

München (ots) -- Deutsche Free-TV-Premiere- Ausstrahlung Samstag, 02. September 2017, 00:50 UhrGeorge R.R. Martin, Bestsellerautor u.a. von "Game Of Thrones -Das Lied von Eis und Feuer", ist ein Fan der Serie "Z Nation" und hatsich den Spaß nicht nehmen lassen, höchstpersönlich mitzuspielen -als Zombie.Blutrünstige Kopfgeldjäger, untote Pflanzen und Zombies aus derTiefkühltruhe - die neuen Folgen der Erfolgsserie "Z Nation" meldensich mit derselben Mischung aus Humor, Herz und Horror, die schon dieerste Staffel zum Fan-Liebling hat werden lassen, zurück. Bei "ZNation" gibt es schnelle Zombies, radioaktiv verstrahlte Zombies,Zombie-Schafe, Alien-Zombies und Phyto-Zombies (halb Mensch, halbPflanze)! Und wer schon immer wissen wollte, wie Zombies auf Anthrax,Ritalin und diverse andere nicht rezeptfreie Mittelchen reagieren,wird "Z Nation" lieben!So auch George R.R. Martin! 1948 in Bayonne, New Jersey, geboren,veröffentlichte seine ersten Kurzgeschichten im Jahr 1971 undgelangte damit in der amerikanischen Science-Fiction-Szene zu frühemRuhm. Gleich mehrfach wurde er mit dem renommierten Hugo-Awardausgezeichnet. Danach war George R. R. Martin einige Jahre in derProduktion von Fernsehserien tätig, etwa als Dramaturg der TV-Serie"Twilight Zone". Erst im Jahr 1996 kehrte er mit einemSensationserfolg auf die Bühne der Fantasy zurück: Mit dem erstenBand von "Das Lied von Eis und Feuer" setzte er einen Meilenstein inder modernen Fantasy und schuf ein gewaltiges Epos in besterTolkien-Tradition: eine düstere, grausame, an das Mittelaltererinnernde Welt voller Intrigenspiele, Machtpolitik und Krieg, diedie Leser packt und unerbittlich in ihren Bann zieht.Autorenkollegen und Kritiker preisen das Epos einhellig alsbahnbrechendes Meisterwerk, selbst Marion Zimmer Bradley sprach vonder "vielleicht besten Epischen Fantasy überhaupt". Und die Leserstimmen ihnen zu, auch wenn die monumentalen Ausmaße des Opus denAutor selbst zu verschlingen drohen: Die Wartezeiten auf dieFolgebände stellen die Treue der Fans auf harte Proben und sollen invielen Fällen Entzugserscheinungen hervorgerufen haben."Z Nation" stellt mit einem Augenzwinkern in der Folge 21 "DerSammler", die RTL II am Samstag, den 02. September um 00:50 Uhrausstrahlt, sicher, dass das literarische Hauptwerk von George R.R.Martin auch nach einer Zombie-Apokalypse fertig gestellt werden kann.Passenderweise direkt nach einer Doppelfolge von "Game Of Thrones -Das Lied von Eis und Feuer"...22:25 Uhr: Game Of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" - Folge 2923:30 Uhr: Game Of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" - Folge 3000:50 Uhr: Z Nation - Folge 21 "Der Sammler" mit George R.R. MartinPressekontakt:RTL II ProgrammkommunikationHannes Gräbner089 - 64185 6522hannes.graebner@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell