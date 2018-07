Game Digital: Das Ende oder geht es weiter?

An der Börse London schloss die Game Digital-Aktie am 24.07.2018 mit dem Kurs von 28,3 GBP. Die Game Digital-Aktie wird dem Segment "Computer und Elektronik Einzelhandel" zugeordnet.Wie Game Digital derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Game Digital-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Game Digital vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (52,5 GBP) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 85,51 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 28,3 GBP), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Game Digital eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Weiterlesen...