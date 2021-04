GameStop wird seine gesamte Verschuldung los!

GameStop Corp (NYSE:GME) sagte am Dienstag, dass es vorrangige Anleihen im Wert von $216,4 Millionen, die in zwei Jahren fällig waren, zurückkauft, was das Unternehmen weitgehend schuldenfrei machen würde.

Die Videospielkette hatte Ende Januar langfristige Schulden in Höhe von 216,4 Mio. $, wie das Unternehmen in seinem Zulassungsantrag angibt. Im vergangenen Monat hatte das Unternehmen 73,2 Mio. $ vorrangige Anleihen mit ...



