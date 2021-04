GameStop: Ein wichtiger Erfolg

Die GameStop-Aktie ist immer noch in der Lage, aus dem Stand heraus einen starken Kursanstieg zu vollziehen. Den Beweis für diese These erbrachten die Bullen gestern, als es ihnen gelang, den Kurs vom 50-Tagedurchschnitt aus um 11,74 Prozent ansteigen zu lassen. In der Spitze hatte der Wert sogar bis auf 174,68 US-Dollar vordringen können.

Dank dieser dynamischen Aufwärtsbewegung ist es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung