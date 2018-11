GameStop: Aktienanalyse vom 16.11.2018: Bitte unbedingt beachten!

Weitere Suchergebnisse zu "First Solar":

Am 16.11.2018, 23:49 Uhr notiert die Aktie GameStop an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 11,22 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Computer und Elektronik Einzelhandel".

Nach einem bewährten Schema haben wir GameStop auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Derzeit schüttet GameStop höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Retail - Discretionary. Der Unterschied beträgt 6,74 Prozentpunkte (10,38 % gegenüber 3,64 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 4,93. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von GameStop zahlt die Börse 4,93 Euro. Dies sind 88 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Retail - Discretionary" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 40,99. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 9 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die GameStop-Aktie sind 3 Einstufungen "Buy", 4 "Hold" und 2 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Sell". In diesem Zeitraum stuften 0 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 1 als Sell. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 14,5 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (13,13 USD) ausgehend um 10,43 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält GameStop von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.