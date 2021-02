GameStop: Wo bleibt der Hype?

Könnte der 1.500%ige Anstieg einer Aktie sogar während einer Pandemie zu zusätzlichem Kundenverkehr führen? Das Short-Covering-Fiasko bei der Aktie von GameStop Corp. (NYSE:GME) scheint wenig bis keine Auswirkungen zu haben.

Placer.AI’s GameStop Daten

Die Aktien von GameStop wurden am 28. Januar in der Nähe der 500-Dollar-Marke pro Aktie gehandelt, aber die Trends der Besucherzahlen in den GameStop-Filialen im ganzen Land verschlechterten sich laut ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung