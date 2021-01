GameStop-Wahnsinn: Kaufen jetzt nur noch Verrückte Aktien?

Alles Gamestonk, oder was? Die Aktie von

GameStop

schießt immer weiter durch die Decke, weil Kleinanleger sie gezielt

durch Absprachen nach oben pushen. Ein Hedgefonds wird in die

Pleite getrieben und dann der Skandal: Die Aktien von GameStop, AMC

und Co. wurden vom Handel ausschließen und manche Broker setzten

sie ebenfalls vom Handel aus.

Mission

Money klärt auf!

