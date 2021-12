GameStop: Tiefrote Quartalszahlen – was nun?

Das war nix! GameStop (WKN: A0HGDX) hat gestern seine Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt und auf ganzer Linie enttäuscht. Die Aktie fiel nachbörslich wie ein Stein und verlor in der Spitze -6%, ehe sie sich wieder etwas fing. Vorbörslich steht sie aktuell bei 166,69 US$ (Vortagesschluss: 173,65 US$).

GameStop ist eine in Anlegerkreisen sehr populäre Aktie. Durch den von WallStreetBets initiierten Short Squeeze auf 483 US$ avancierte GameStop zum Kultwertpapier. Die ...





