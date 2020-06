GameStop: Was man jetzt noch wissen sollte!

GameStop, ein Unternehmen aus dem Markt "Computer und Elektronik Einzelhandel", notiert aktuell (Stand 03:11 Uhr) mit 4.88 USD im Minus (-0.89 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Unsere Analysten haben GameStop nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Für die GameStop sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 0 Buc, 5 Hold, 2 Sell-Einstufungen vorliegen. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für GameStop aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Hold" (0 Buy, 3 Hold, 1 Sell). Interessant ist das Kursziel der Analysten für die GameStop. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 4,25 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -12,91 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 4,88 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Sell". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -23,78 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt GameStop damit 31,02 Prozent unter dem Durchschnitt (7,24 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt 5,04 Prozent. GameStop liegt aktuell 28,82 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. GameStop weist derzeit eine Dividendenrendite von 20,05 % aus. Diese Rendite ist höher als der Branchendurchschnitt ("Spezialität Einzelhandel") von 4,02 %. Mit einer Differenz von lediglich 16,04 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Buy" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.