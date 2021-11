GameStop, Nike und Palantir-Aktien: Warum sie auf eine Fortsetzung warten!

GameStop Corporation(NYSE:GME), Nike, Inc (NYSE:NKE) und Palantir Technologies, Inc (NYSE: PLTR) befinden sich alle in einem starken Aufwärtstrend. Ein Aufwärtstrend liegt vor, wenn eine Aktie eine Reihe von höheren Höchst- und Tiefstständen auf dem Chart aufweist.

Überblick

Die höheren Höchststände zeigen an, dass die Bullen die Kontrolle haben, während die zeitweiligen höheren Tiefststände auf Konsolidierungsphasen hindeuten. Händler können gleitende Durchschnitte verwenden, um einen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung