GameStop: Jetzt wird's brenzlig

Die GameStop-Aktie (WKN: A0HGDX) steht an einer über den weiteren Kursverlauf entscheidenden Chartmarke. Am Dienstag notierte der Wert -2,57% schwächer bei 149 US$. 140 US$ gilt es zu halten – ansonsten droht ein Abflauen des Sentiments.

GameStop ist eine in Anlegerkreisen sehr populäre Aktie. Durch den von WallStreetBets initiierten Short Squeeze auf 483 US$ avancierte GameStop zum Kultwertpapier. Die Community trug dadurch einen Teil zur Rettung des ...





