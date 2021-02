GameStop, ISun Aktie: Aktien mit der höchsten Short-Interest-Rate!

Privatanleger waren in dieser Woche auf der Jagd nach den am meisten geshorteten Aktien, um sie am Markt zu kaufen. Die Aktienkurse haben aufgrund einer Rallye von Short-Squeezes Rekordstände erreicht. Hier sind die Aktien auf dem Markt mit dem höchsten Short-Interesse, einschließlich Tanger Factory Outlet Centers, Gamestop Corp, ISUN Inc, Liquid Pharmaceuticals Inc und Koss Corporation.