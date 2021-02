GameStop: Geht's schon wieder los?

Weitere Suchergebnisse zu "GameStop":

Grünende Kurse bei der Kultaktie GameStop (WKN: A0HGDX) bedeuten, die Zockermeute ist wieder da. Es ging von 44,97 USD am Dienstag, auf 91,71 USD am Mittwoch und bis auf 108,73 USD am Donnerstag. Ihr Intraday-Hoch markierte die Aktie gestern erst bei 184,68 USD.

Nicht WallStreetBets macht die Kurse, sondern ein Frosch

GameStop-Papiere werden also wieder hochgezockt. Und zwar nicht zart angekauft, sondern im Hau-Ruck-Verfahren nach oben katapultiert. Der letzte ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.