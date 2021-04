GameStop Corp Aktie: Hier sind die Aktien mit der höchsten Short-Interest-Rate!

Investoren sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, von den am stärksten geshorteten Aktien am Aktienmarkt zu profitieren. Hier sind die Aktien auf dem Markt mit dem höchsten Short-Interesse, einschließlich Gamestop, Sunrun Inc, Iron Mountain Inc, Nuance Communications und American Airlines Group.

1. GameStop Corp- 15,7%

GameStop Corp (NYSE:GME) ist ein amerikanisches Einzelhandelsunternehmen, das Videospiele, Elektronik und Gaming-Artikel anbietet. Die Aktie von GameStop ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung