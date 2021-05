GameStop Aktie: Das sagt Melvin Capital über die Aktie!

Der Hedgefonds Melvin Capital Management LP, der im Zentrum der GameStop Corp. (NYSE:GME) war, hat im ersten Quartal alle seine öffentlichen Short-Positionen geschlossen.

Was geschah

Melvin Capital hat alle seine börsennotierten Put-Options-Positionen im ersten Quartal aufgegeben, wie aus einer Einreichung bei der Securities and Exchange Commission hervorgeht.

Dazu gehören Short-Positionen in GameStop und AMC Networks Inc. (NASDAQ:AMCX). Das Unternehmen schloss auch seine Verkaufsoptionen in ...



