GameStop Aktie: Das könnte der erneute Tweet von Elon Musk bedeuten!

Einer der einflussreichsten Namen in der Welt der Investoren hat am Montag über SPACs getwittert. Die Frage ist, was der Tweet bedeuten könnte. Elon Musk, CEO von Tesla Inc (NASDAQ:TSLA), hat die Kurse von Aktien wie GameStop (NYSE:GME) und Etsy Inc (NASDAQ:ETSY) mit Tweets bewegt, die Unterstützung für die Unternehmen zeigen. Tweets von Musk über Kryptowährungen wie Bitcoin (CRYPTO:BTC) und Dogecoin (CRYPTO:DOGE) ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



