GameStop-Aktie: erneut angeheizt!

Die Aktien des Videospielehändlers GameStop Corp. (NYSE:GME) stiegen am Donnerstag stark an, wobei ein Analyst sagte, dass ein kryptischer Tweet von Großaktionär Ryan Cohen der Grund für die Rallye der Aktie am späten Nachmittag sein könnte.

Was geschah

Die GameStop-Aktie schloss am Donnerstag fast 6,6% höher bei $132,35, nachdem sie im Intraday-Handel bis auf $147,87 gestiegen war. Der Aktienanstieg kam sogar, als die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung