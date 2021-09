GameStop Aktie: Wird es dieses Mal anders sein?

Die GameStop Corporation (NYSE:GME) wird am Mittwoch nach Börsenschluss ihre Ergebnisse für das zweite Quartal veröffentlichen.

Nachdem der Videospiel- und Elektronikhändler am 9. Juni eine Gewinnüberschreitung für das erste Quartal gemeldet hatte, fiel die Aktie am folgenden Tag um 20 % und geriet in einen monatelangen Abwärtstrend.

Die Aktie ist in verschiedenen Reddit-Communities nach wie vor beliebt und liegt in den Foren r/WallStreetBets und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung