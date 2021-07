GameStop-Aktie: Wird die Führungsspitze jetzt erneuert?

Der Chef von GameStop wird zurücktreten, da der Videospiel-Händler seine Führungsspitze überarbeitet. Die GME-Aktie stürzte ab.

GameStop CEO George Sherman wird am 31. Juli oder früher bei der Ernennung eines Nachfolgers zurücktreten, sagte das Unternehmen in einer Erklärung Montag. Sein Abgang markiert die jüngste Veränderung in der Führungsspitze, seit die GME-Aktie Anfang des Jahres inmitten eines von Reddit ausgelösten Short ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



