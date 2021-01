GameStop Aktie: Wichtige Informationen?

WallStreetBets, das Reddit Forum, das für die Rallye in GameStop Corp. (NYSE:GME) und mehrere andere Aktien, erhält reichlich Unterstützung in den sozialen Medien, nachdem es am Mittwoch kurz privat wurde. Das Diskussionsforum wurde am selben Tag auch vom Discord-Dienst abgemeldet.

Prominente, Politiker, Investoren, und Führungskräfte sind auf die Verteidigung der r / WallStreetBets schreien und fordern Hervorhebung der wahrgenommenen Ungerechtigkeit der Situation.



