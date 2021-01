GameStop Aktie: Was ist jetzt zu tun?

Der Videospielehersteller GameStop hat in der vergangenen Woche ein wahres Kursfeuerwerk abgebrannt und Shortseller damit in die Flucht geschlagen. Grund für den Kursanstieg waren zwei Unternehmensmeldungen. Zum einen hat der Gaming-Konzern drei neue Mitglieder in den Aufsichtsrat berufen. Darunter befindet sich auch Chewy-Gründer Ryan Cohen, der selber 13 Prozent der Anteile hält und den Online-Auftritt von GameStop grundlegend verändern soll. Hinzu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



