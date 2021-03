GameStop Aktie: Was ist denn bei dem Vorstand los?

GameStop Corporation (NYSE:GME) hat am Mittwoch die U.S. Securities and Exchange Commission darüber informiert, dass acht Mitglieder des Vorstands das Unternehmen verlassen werden.

Was passiert ist

Der Exodus umfasst Namen, die von der ehemaligen Nintendo Co, Ltd (OTC:NTDOY) Führungskraft Reginald Fils-Aimé bis zu Kathy Vrabeck, ehemals Präsidentin bei Activision Publishing, einer Einheit von Activision Blizzard, Inc (NASDAQ:ATVI), reichen.



