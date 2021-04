GameStop-Aktie: Warum sie heute niedriger gehandelt wird!

GameStop Corp. (NYSE:GME) Aktien notieren am Montag vorbörslich 16,17% niedriger bei $160,50.

Der Rückgang folgt auf die Ankündigung des Spielehändlers, bis zu 3,5 Millionen Aktien in einem “at-the-market” Aktienangebot durch Jefferies LLC zu verkaufen. GameStop gab diesen Plan in einem Prospekt bekannt, der bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht wurde. Die für das Angebot vorgesehenen Aktien machen etwa 5% ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



