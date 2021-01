GameStop Aktie: Top 10 Aktien, über die WallStreetBets-Benutzer heute sprechen!

Die Mitglieder der Reddit-Community r/WallStreetBets haben in den letzten Wochen einen Anstieg der Aktien mehrerer Unternehmen vorangetrieben, was sie als Kampf gegen Leerverkäufer beschreiben. Mit Blick auf die vorbörsliche Sitzung am Donnerstag, Aktien von mehreren Unternehmen mit hohem Leerverkaufsinteresse sehen weiterhin himmelhohe Aktivität in der WallStreetBets Gemeinschaft. Dies sind die 10 meistdiskutierten Aktien im Subreddit zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses, laut den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung