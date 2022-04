GameStop-Aktie: Stammaktien sollen erhöht werden!

Die Aktien der GameStop Corp (NYSE:GME) werden am Freitagmorgen höher gehandelt, nachdem das Unternehmen ein Formular 8-K bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht hat, das Pläne für einen Aktiensplit zeigt.

Dem SEC-Bericht zufolge plant GameStop, auf der Jahreshauptversammlung 2022 die Zustimmung der Aktionäre zu beantragen, um die Anzahl der genehmigten Stammaktien von 300 Millionen auf 1 Milliarde zu erhöhen,



