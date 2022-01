GameStop Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Gamestop, die im Segment "Computer und Elektronik Einzelhandel" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 21.01.2022, 16:40 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 98.99 USD.

Nach einem bewährten Schema haben wir Gamestop auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Gamestop hat mit einer Dividendenrendite von 20,05 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (3.85%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche beträgt +16,2. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Gamestop-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Gamestop wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 0 Buy, 1 Hold und 5 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Sell" ab. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 0 Buy, 0 Hold, 1 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Sell" zu bewerten. Das Kursziel für die Aktie der Gamestop liegt im Mittel wiederum bei 82,2 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 102,67 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -19,94 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Sell". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Gamestop insgesamt die Einschätzung "Hold".

3. Technische Analyse: Die Gamestop ist mit einem Kurs von 102,67 USD inzwischen -37,94 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Sell". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Sell", da die Distanz zum GD200 sich auf -43,7 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Sell" ein.