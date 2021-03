GameStop Aktie: Retail-Investoren nehmen Archegos Fallout als Gelegenheit dazu!

Investoren auf Reddit, vor allem im Forum, die an einem Short Squeeze in den Aktien der GameStop Corporation (NYSE:GME) teilgenommen haben, geben den Wall Street Big Shots die Schuld für den Absturz, der am Freitag mehrere Unternehmen betraf.

Was geschah

Mehrere Beiträge von Reddit-Benutzern, unter anderem auf r/WallStreetBets, beklagten die Ungerechtigkeit der Situation, in der Kleinanleger, die soziale Medien nutzen, angeblich für den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung