GameStop Aktie: “Pennies: Going in Raw” !

“Pennies: Going in Raw” ist einer der beliebtesten Finanz- und Investment-Themen-Podcasts. Am Montag sprachen die Gastgeber Hughe Henne und Dan Deity über den Aufstieg von Bitcoin zu neuen Höchstständen und SPAC-Möglichkeiten.

Die zwei Katalysatoren von Bitcoin

Der Anstieg von Bitcoin auf neue Allzeithochs wurde durch zwei börsenbezogene Katalysatoren unterstützt, so Henne. Erstens, sobald das Short-Squeeze-Fiasko mit GameStop Corp. (NYSE:GME) und andere stark geshortete ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung