GameStop Aktie: Leerverkäufe um über die Hälfte reduziert!

Die Leerverkaufsaktivität in den Aktien von GameStop Corp (NYSE:GME) verlangsamt sich, da die Händler ihre Wetten abdecken wollen, so das Analyseunternehmen S3 Partners, berichtete Reuters am Montag.

Was geschah

Die 27,13 Millionen Aktien des Videospielhändlers wurden in der Woche geshortet, was 35 Millionen weniger sind als die Anzahl der geshorteten Aktien in der vorangegangenen Woche, wie Ihor Dusaniwsky, Managing Director of Predictive Analytics



