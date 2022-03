GameStop-Aktie: Kurios!

Am Sonntagabend fragte Benzinga seine Follower auf Twitter, was sie am Montag zur Eröffnung kaufen würden. Aus den Antworten wählte Benzinga einen Ticker für die technische Analyse aus.

Überblick

@stock_doctor, @Joetorch1, @skrappyd0, @TheQueenCrypro, @284principle und @Two_Bays_ kaufen GameStop Corporation (NYSE:GME).

GameStop hat in den letzten Tagen einen Zustrom von Insiderkäufen erlebt. Der Vorstandsvorsitzende Ryan Cohen kaufte am 22. März 100.000 zusätzliche Aktien und erhöhte ...



