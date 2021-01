GameStop Aktie: Jenseits ihrer wildesten Träume!

Aktien von GameStop Corp. (NYSE:GME) sind in dieser Woche als Reaktion auf eine neue Vorstandsergänzung in die Höhe geschnellt, aber der Anstieg könnte auch zum Teil auf ein neues Phänomen zurückzuführen sein, das als “Short Busting” bekannt ist, so Jim Cramer.

GameStop gab bekannt, dass der Gründer des Online-Tiernahrungsunternehmens Chewy Inc. (NYSE:CHWY), CEO Ryan Cohen, dem Vorstand von GameStop beitreten würde.



