GameStop-Aktie: Investor Keith Gill verdoppelt seinen Anteil auf 200.000 Aktien im Wert von 31 Millionen Dollar!

Am Freitag übte Keith Gill seine 500 GameStop-Call-Optionen aus, um 50.000 weitere Aktien zu einem Ausübungspreis von $12 zu erhalten, was weniger als ein Zehntel des aktuellen Aktienkurses ist., der Reddit WallStreetBets Trader, kaufte auch 50.000 weitere(NYSE:GME) Aktien, was seine Gesamtinvestition auf 200.000 Aktien im Wert von mehr als $30 Millionen brachte.